Benzin fiyatlarına zam yapılacağına dair beklentiler artıyor. Tüketiciler ve sektör temsilcileri, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Benzine zam mı gelecek? Benzin zammı ne zaman? İşte detaylar...

Benzine zam mı gelecek? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzin zammı ne zaman?

Benzin zam mı gelecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İsrail-Hamas çatışmasının şiddetlenmesi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzine zam ne zaman gelecek merak konusu oldu. Arama motorlarında akaryakıt zam oranı araştırılıyor. Peki, Benzine zam mı gelecek? Benzin zammı ne zaman? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

İsrail-Hamas çatışmasının şiddetlenmesi akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Brent petrolün varil fiyatının 91 dolara kadar yükselmesinin ardından, motorine kallavi bir zam göründü. 16 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 23 kuruş artacak.

GÜNCEK AKARYAKIT FİYATLARI!

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmişti. 6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti.

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN?

16 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 2 lira 23 kuruş zam bekleniyor.