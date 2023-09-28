Son dönemlerde artan petrol fiyatları nedeniyle benzine zam gelebileceği konuşuluyor. Akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam yapılacağı ise merak konusu. Peki, Benzine zam mı gelecek? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Benzine zam mı gelecek? Akaryakıta ne kadar zam gelecek?

Benzine zam mı gelecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüketicilerin yakından takip ettiği bu konu, ekonomik gelişmelerle birlikte netlik kazanacak. Akaryakıta ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Peki, Benzine zam mı gelecek? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Petrol fiyatları, talebin artması ve arz daralması endişeleriyle 96 dolara yükselen brent petrolün varil fiyatı Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Petrol fiyatlarının 11 aylık zirveyi görmesi ve dolar kurunun yükselmeye devam etmesi araç sahiplerini kara kara düşündürmeye başladı. Bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Doların 27,40 seviyelerine yükselmesi ve brent petrol fiyatlarının Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıtta fiyatlar önümüzdeki günlerde artabilir.