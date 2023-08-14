Son dönemde artan döviz kurları ve petrol fiyatlarından dolayı benzin fiyatlarına zam geleceği iddiası gündemde. Henüz resmi bir açıklama gelmese de, tüketicilerin kafasında 'Benzine zam mı geldi?' sorusu oluştu. Peki, Benzine zam mı geldi? Benzine zam ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Benzine üst üste gelen zamlardan sonra bir sonraki fiyat güncellemesi ne zaman olacak merak konusu oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik gösterilmeye devam ediyor. Benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Benzine zam mı geldi? Benzine zam ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,30-1,55 TL arasında zam bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi 38 lirayı aşacak.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

BENZİNE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

11 Ağustos Cuma günü motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından 15 Ağustos Salı günü benzine zam geliyor.