Benzine zam mı geldi? 7-8 Mart 2022 benzine, mazot ve motorine zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar?
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Benzin fiyatlarına zam mı gelecek merak edildi. En son yapılan zam (LPG zammı) 4-5 Mart tarihlerindeydi. Peki, Benzine zam mı geldi? 7-8 Mart 2022 benzine ve mazota zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar? Güncel benzin fiyatları! Benzine zam mı geldi? 7-8 Mart Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi? merak etti. İşte detaylar...
Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. En son yapılan zamlara göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş zam geldi. Peki, Benzine zam mı geldi? 7 Mart Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi?
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aşacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı.
Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.
Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.
En son yapılan zam açıklaması:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,57
Motorinde 1,44 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 120 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrol, son 8 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 3 kez zam gelmiş oldu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş arttı.
Bu zammın ardından 3 gün peş peşe akaryakıta zam gelmiş oldu.
Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 69
Motorinde 84 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022