Benzine zam mı geldi? 7-8 Mart 2022 benzine, mazot ve motorine zam mı yapılacak? Mazot kaç TL, ne kadar? LPG kaç lira, ne kadar?

Benzine zam mı geldi? Mazota zam mı geldi? Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Güncel zam yapılmadı. En son yapılan zamlara göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş zam geldi. Peki, Benzine zam mı geldi? 7 Mart Mazota zam mı geldi, kaç TL oldu? Mazota ne kadar zam geldi? LPG'ye zam geldi mi? Motorin'e zam mı geldi?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? (7-8 MART PAZARTESİ-SALI 2022)

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aşacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı.

Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.

En son yapılan zam açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,57

Motorinde 1,44 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

BENZİN VE MAZOTA YENİDEN ZAM MI GELDİ? (EN SON YAPILAN ZAMLAR)

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 120 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrol, son 8 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 3 kez zam gelmiş oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 69 kuruş, motorinin litresi ise 84 kuruş arttı.

Bu zammın ardından 3 gün peş peşe akaryakıta zam gelmiş oldu.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 69

Motorinde 84 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.