Benzine zam geldi mi? 20 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine ne kadar zam geldi?

Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki değişimler vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında. 20 Aralık tarihinde benzine zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasıyla birlikte, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikleri takip etmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde döviz kurları ve ham petrol fiyatları gibi faktörler etkili oluyor. Benzine ne kadar zam geldi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, zam oranını ve yeni fiyatları öğrenmek için akaryakıt dağıtım şirketlerinin ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun internet sitelerini takip edebilirler. Peki, Benzine zam mı geldi? 20 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 1 lira 49 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 35 lira seviyesine yükseldi.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 33 kuruşa çıktı. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı.