Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle benzine dair birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Benzine zam gelecek mi? Benzine zam var mı? 25 Mayıs Benzin fiyatlarında son durum ne? 25 Mayıs güncel benzin fiyatları!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine zam gelecek mi? Haberleri, değişkenlik göstermekte olan akaryakıt fiyatları nedeniyle arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. Peki, Benzine zam gelecek mi? Benzine zam var mı? 25 Mayıs Benzin fiyatlarında son durum ne? 25 Mayıs güncel benzin fiyatları!

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

26 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 32 kuruştan, Ankara'da 21 lira 67 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 5 kuruştan satılacak.

25 MAYIS BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 32 kuruştan, Ankara'da 21 lira 67 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 5 kuruştan satılacak.