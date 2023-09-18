Benzin fiyatlarındaki artış eğilimi sürerken, tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ne zaman zam geleceği oldu. Benzine ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Peki, Benzine zam gelecek mi? Benzine ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

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BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

OPEC, dün yayımlanan aylık raporunda, yıl sonuna kadar dünyada petrol talebinin yüksek ve üretimin düşük seyredeceğini belirtti. Küresel piyasada arzın giderek azalacağı endişesini destekleyici bir diğer veri ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) geldi. EIA, dünkü raporunda, küresel petrol stoklarında yılın ikinci yarısında yaklaşık 500 bin varil azalış beklendiğini, bunun da dördüncü çeyrekte Brent petrol fiyatının varil başına ortalama 93 dolar seviyesine çıkmasına neden olacağına işaret etti.

BENZİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Piyasalar, bugün Uluslararası Enerji Ajansının üretim ve talebe yönelik beklentilerin paylaşılacağı aylık raporunu bekliyor. Brent petrolde teknik olarak 92,46 ile 92,53 dolar aralığının direnç, 92,12 ile 92,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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