Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar ise Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı? 12 Ocak 2023 benzin ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, mazot fiyatları! aramasını yapıyor.

Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Ülkenin gündeminde yer alan konular arasında yer alan benzin zamlar hakkında ise Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı? 12 Ocak 2023 benzin ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin, mazot fiyatları! aramaları yapıldı.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 70 kuruşa yükselecek. 13 Ocak Cuma gününden itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 19 LİRA 70 KURUŞA YÜKSELECEK

Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 70 kuruş, Ankara'da ise 19 lira 90 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

12 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE?

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt | 12.01.2023 | 09:12 | 18,90 TL

Gazyağı TL/lt | 12.01.2023 | 09:12 | 22,00 TL

Motorin TL/lt | 12.01.2023 | 09:12 | 22,07 TL

Motorin(Excellium) TL/lt | 12.01.2023 | 09:12 | 22,12 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg | 12.01.2023 | 09:12 | 16,57 TL

Fuel Oil TL/Kg | 12.01.2023 |09:12 | 13,99 TL