Son dönemlerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışlar sonucunda benzin fiyatlarına zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Yapılan son açıklamalar ve uzman görüşleri ışığında, benzin fiyatlarına zam gelebileceği öngörülüyor. Tüketicilerin bu durumdan nasıl etkileneceği ise en çok merak edilen konular arasında. Peki, Benzine zam geldi mi? 4 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI! Mazot ve benzine zam var mı? Detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Geçen yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenleme yapılmıştı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV zammı da belli oldu. Buna göre; her iki grupta da ÖTV tutarı yüzde 25,6 oranında arttı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Zammın ardından İstanbul'da 36 lira 80 kuruşa, Ankara'da 37 lira 43 kuruşa, İzmir'de 37 lira 61 kuruştan satılmaya başlandı. Motorinin litresi ise İstanbul'da 39 lira 42 kuruşa, Ankara'da 40 lira 1 kuruşa, İzmir'de 40 lira 27 kuruşa çıktı.