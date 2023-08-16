Son dönemde artan kur ve petrol fiyatları sonucunda benzin fiyatlarına zam geldi. Yüzde kaç oranında zam yapıldığı ve 1 litre benzinin yeni fiyatı merak konusu oldu. Bu zam, sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyecek. Peki, Benzine yüzde kaç zam geldi? 1 litre benzin kaç TL? İşte detaylar...

Benzine zam gelecek haberinin ardından vatandaşlar akaryakıta yapılacak zammı hesaplamaya başlamıştı. Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından güncel benzin fiyatları araştırılmaktadır. 1 litre benzinin kaç TL merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, Benzine yüzde kaç zam geldi? 1 litre benzin kaç TL? Detaylar haberimizde...

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 55 kuruş arttı.

1 LİTRE BENZİN KAÇ TL?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 71 kuruşa, Ankara'da 38 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 33 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.