Dolar kurundaki değişiklik ve petrol fiyatlarının artmasının ardından benzine yeniden zam yapılması bekleniyor. Vatandaşlar güncel benzin fiyatlarını merak etti. Peki, Benzine yeni zam mı gelecek? 16-17 Ağustos 2023 benzin, mazot, motorin, LPG'ye zam var mı? Akaryakıt ürünlerine tekrar zam olacak mı? İşte detaylar...

Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat son 3 ayda üçüncü kez değişti

Benzine tekrar zam gelecek mi? Akaryakıta yeni zam mı var? Benzine yeni zam gelir mi? LPG'ye zam mı geliyor? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Benzine yeni zam mı gelecek? 16-17 Ağustos 2023 benzin, mazot, motorin, LPG'ye zam var mı? Akaryakıt ürünlerine tekrar zam olacak mı? Benzin zamlı fiyatı kaç TL olacak? Motorinin zamlı fiyatı ne kadar? İşte bilgiler...

BENZİNE YENİ ZAM MI GELİYOR 2023?

Akaryakıttaki zam furyası artarak devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam da benzine geliyor. Benzinin litresi 1 lira 55 kuruşluk artışla 38 lirayı aşacak.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Gece yarısı motorine gelen zammın ardından bu gece de otogaza kallavi bir zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 55 kuruş artacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK? (16-17 AĞUSTOS 2023)

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 71 kuruşa, Ankara'da 38 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 33 kuruşa çıkacak.

İstanbul benzin fiyatı : 37,71 TL

37,71 TL Ankara benzin fiyatı : 38,24 TL

38,24 TL İzmir benzin fiyatı : 38,33 TL

ZAM ORANI 3 AYDA YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 LİRA YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.