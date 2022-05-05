Benzine ve Motorine zam var mi? SON DAKİKA! 5 - 6 Mayıs mazota zam gelecek mi? Mazot zammı ne zaman? Güncel motorin fiyatları!

Benzin motorin zam var mı? Motorine zam var mı? Rusya'nın Ukrayna savaşını başlatmasından sonra Avrupa Birliği'nin Moskova için öngördüğü 6. yaptırım paketi çerçevesinde, AB ülkelerinin Rus petrolü ithalatını durduracağı açıklandı. Ambargonun uygulanması halinde petrolün varil fiyatının 180 dolara kadar yükselteceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Peki, Motorine zam gelecek mi? Mazot zammı ne zaman? Motorine zam var mı? Mazot zam gelecek mi? İşte güncel motorin fiyatları!

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Rusya'nın Ukrayna savaşını başlatmasından sonra Avrupa Birliği'nin Moskova için öngördüğü 6. yaptırım paketi çerçevesinde, AB ülkelerinin Rus petrolü ithalatını durduracağı açıklandı. Ambargonun uygulanması halinde petrolün varil fiyatının 180 dolara kadar yükselteceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları 35-40 TL bandını görebilir.

"BUNDAN KAÇAMAYACAKSINIZ"

von der Leyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inin Ukrayna'yı haritadan silmek istediğini ancak başarılı olamayacağını ve batmakta olan ülkenin Rusya olduğunu söyledi. Bucha ve Mariupol'de savaş suçu işleyen yüksek rütbeli Rus askerlerinin hedef alınacağını kaydeden von der Leyen, "Kim olduğunuzu biliyoruz, bundan kaçamayacaksınız" dedi.

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılacağını ifade eden von der Leyen, devlete ait 3 büyük Rus televizyon kanalına yayın yasağı getirileceğini açıkladı.

PETROL İTHALATINA YASAK

Rusya'dan ham petrol alınımın 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten von der Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını kaydetti. Ambargonun küresel pazara olan etkilerinin en aza indirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, "Böylece Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda kendimiz ve ortaklarımız üzerindeki zararı da en aza indiriyoruz. Ekonomimizin güçlü kalmasını sağlamak zorundayız" dedi.

2 ÜLKE KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan, Macaristan ve Slovakya Rusya'dan petrol alımının durdurulmasına karşı çıkıyor. Rus petrolüne en bağımlı iki ülke olan Slovakya ve Macaristan'a alternatif kaynaklar bulunması için daha uzun bir süre verilmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonunun yaptırım teklifinin yürürlüğe girmesi için birliğe üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

VARİL FİYATINDA 180 DOLAR BEKLENTİSİ OLUŞTU

Avrupa'nın Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması hâlinde petrolün varil fiyatının 180 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. JP Morgan EMEA Yatırım Stratejileri Başkanı Grace Peters, Bloomberg TV'ye verdiği bir mülakatta tam bir ambargonun veya Rusya'nın tedariki kesmesinin petrol fiyatını 180 dolar seviyesine kadar çıkarabileceğini ifade etmişti. 180 doların büyük bir hedef olmadığını belirten analistler, söz konusu fiyat eşiğinin 2022 yılında geçilebileceğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DEKİ AKARYAKIT FİYATLARINI VURABİLİR

Petrolün 180 dolar olması Türkiye'de benzin ve motorinin litresinin 35-40 TL civarında bir fiyata satılması anlamına geliyor.

BRENT PETROL YÜZDE 4 ARTTI

Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkileyen brent petrolün varil fiyatı 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü yüzde 4 civarında artarak 110 dolara kadar yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI

05.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,33 TL

Gazyağı TL/lt: 21,02 TL

Motorin TL/lt: 22,02 TL

TL/lt: 22,02 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,07 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,14 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,40 TL

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 111,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım teklifi etkili oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rus petrolüne olan bağımlılığı azaltmanın kolay olmayacağını belirterek, "Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." dedi.

Rus petrolü alımının, küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde sonlandırılacağını ifade eden von der Leyen, "Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dün yüzde 4 yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı, bugün de yükselişini sürdürdü. Uzmanlar, AB'nin hamlesinin petrol piyasaları için "oyun değiştirici" olabileceğini değerlendirirken, Birliğin, enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde çok kısıtlı bir sürede alternatif tedarik kaynakları bulmakta zorlanacağını düşünüyor.

Piyasalar OPEC toplantısına odaklandı

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan artış ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 415 milyon 700 bin varil oldu. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 167 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 200 bin varil (yüzde 1) azalışla 228 milyon 600 bin varil oldu.

Öte yandan, piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. Grubun, haziran ayında da günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,96 ile 112,59 dolar aralığının direnç, 109,02 ile 108,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.86 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.64 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.88 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.77 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.89 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.71 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 5 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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