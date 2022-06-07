Benzine ve Motorine zam var mı? SON DAKİKA! Motorin zammı ne zaman? Motorine zam gelecek mi? Mazota zam var mı? - Haberler

Motorine zam var mı araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine ve Motorine zam var mı? Motorin zammı ne zaman? Motorine zam gelecek mi? Mazota zam var mı? Bu gece Motorin zammı var mı merak ediliyor. İşte Mazota zam gelecek mi yanıtı!

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor. Gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

08.06.2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı bekleniyor.

LİTRE FİYATI 28 LİRAYA DAYANACAK

Zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27,87 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

07.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 26,23 TL

Gazyağı TL/lt: 25,12 TL

Motorin TL/lt: 25,89 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 25,94 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 19,68 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,76 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.32 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.24 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.19 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 121,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 120,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle petrol talebinde artış beklentileri güçleniyor.

Dünya genelinde artan petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri de fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıkladı.

Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 120,71 ile 121,90 dolar aralığının direnç, 119,52 ile 118,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 7 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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