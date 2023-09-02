Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine ekimde de devam edeceği endişeleriyle 88,92 dolara yükselen brent petrolün varil fiyatı Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Peki, Benzine ve motorine zam var mı? Akaryakıta zam gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Geçen hafta cuma günü 84,48 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 5,2 artarak 88,92 dolar seviyesinden kapandı. Böylece, brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Peki, Benzine ve motorine zam var mı? Akaryakıta zam gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Batı Teksas türü ham petrolün varili ise geçen haftaki kapanışa göre yüzde 7,7 artarak haftayı 86,05 dolar seviyesinde tamamladı. Bu gelişme önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir. Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor. Merkez'in faizi yüzde 25'e çıkarmasıyla 25 lira seviyesine kadar gerileyen doların daha sonra yükselişe geçerek haftayı 26.70'lerden kapatması ve brent petrolün 88,92 dolarla Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmesiyle akaryakıta yeni zamlar göründü. Petrol ve döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmazsa akaryakıtta fiyatlar önümüzdeki günlerde artabilir.