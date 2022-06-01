Benzine ve Motorine zam var mı? 1 Haziran Bugün benzine zam gelecek mi? Benzine zam ne zaman gelecek? - Haberler

Benzine ne zaman zam gelecek? Benzine zam geldi mi? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine ve Motorine zam var mı? 1 Haziran Bugün benzine zam gelecek mi? Benzine zam ne zaman gelecek? Benzin zammı ne zaman? İşte detaylar...

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 lira, motorin grubunda ise 1,49 liralık fiyat artışı bekleniyor. Gelecek zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,24 liraya, motorin ise 25,9 liraya yükselecek.

MOTORİN GRUBUNDA 1,49 KURUŞ FİYAT ARTIŞI

02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 lira, motorin grubunda 1,49 lira fiyat artışı bekleniyor. Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 26,24 LİRAYA YÜKSELECEK

Zamların ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,24 liraya, motorinin litre fiyatı ise 25,9 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

01.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 25,01 TL

Gazyağı TL/lt: 24,35 TL

Motorin TL/lt: 24,40TL

TL/lt: 24,40TL Motorin (Excellium) TL/lt: 24,45TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,81 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,42 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.32 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.24 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.19 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 125,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 116,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 115,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Kovid-19 salgın tedbirlerinin kaldırılması ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması etkili oldu.

Şanghay'da yaklaşık 2 aydır süren Kovid-19 kısıtlamalarının sona ermesi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebinin artacağı beklentilerine yol açtı.

AB üyesi ülkelerin, seyahat sezonunun başlamasıyla petrol talebinin yoğunlaşacağı bir dönemde aldığı Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı kararı da piyasalarda arz daralması beklentilerine neden oldu.

Öte yandan, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim anlaşmasına katılımının askıya alınabileceğine ilişkin haber akışı ise petrol fiyatlarını baskıladı.

Uzmanlar, bu durumun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Rusya'nın yükümlülüklerinin üstlenerek üretimlerini artırmasıyla sonuçlanacağını ve küresel petrol arzında artış görülebileceğini aktardı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları yarın bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek.

Brent petrolde teknik olarak 116,61 ile 117,63 dolar aralığının direnç, 115,59 ile 114,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 1 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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