Benzine ve Motorine zam mı geldi? 25 Mart Benzin ve mazota zam geldi mi? Akaryakıta zam mı geldi? Güncel benzin ve mazot fiyatları!
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Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri Akaryakıta zam mı geldi? Benzine zam mı geldi? Motorine zam mı geldi? araştırmaları yapıyor. Peki, Benzine ve Motorine zam mı geldi? 25 Mart Benzin ve mazota zam geldi mi? Mazota zam var mı? Akaryakıta zam var mı? Akaryakıta zam mı geldi? Güncel benzin ve mazot fiyatları!
Akaryakıta zam var mı? Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri Akaryakıta zam mı geldi? Benzine zam mı geldi? Motorine zam mı geldi? araştırmaları yapıyor. Peki, Benzine ve Motorine zam mı geldi? 25 Mart Benzin ve mazota zam geldi mi? Mazota zam var mı? Akaryakıta zam var mı? Akaryakıta zam mı geldi? Güncel benzin ve mazot fiyatları haberimizde...
Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre, bugünden itibaren pompaya yansımak üzere motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Böylelikle İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzin ise 20 liraya dayandı.
Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarının artışı akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.39 TL zam geldi.
Zam sonrası İstanbul'da ortalama motorin fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine dayandı.
Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 119-120 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması, motorine zam olarak yansıdı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
1915Çanakkale Köprüsü'nün fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? #ÇanakkaleKöprüsü | #1915ÇanakkaleKöprüsü— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
Sizce asgari ücrete zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam | #AsgariÜcretArtacakMı— Haberler (@Haberler) March 21, 2022