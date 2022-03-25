Benzine ve Motorine zam mı geldi? 25 Mart Benzin ve mazota zam geldi mi? Akaryakıta zam mı geldi? Güncel benzin ve mazot fiyatları!

Akaryakıta zam var mı? Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri Akaryakıta zam mı geldi? Benzine zam mı geldi? Motorine zam mı geldi? araştırmaları yapıyor. Peki, Benzine ve Motorine zam mı geldi? 25 Mart Benzin ve mazota zam geldi mi? Mazota zam var mı? Akaryakıta zam var mı? Akaryakıta zam mı geldi? Güncel benzin ve mazot fiyatları haberimizde...

BENZİNE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre, bugünden itibaren pompaya yansımak üzere motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Böylelikle İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzin ise 20 liraya dayandı.

Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarının artışı akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.39 TL zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası İstanbul'da ortalama motorin fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine dayandı.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 119-120 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması, motorine zam olarak yansıdı.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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