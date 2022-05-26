Benzine ve motorine zam gelecek mi? SON DAKİKA! 26 Mayıs Benzine ve Motorine zam geldi mi? Benzine zam geldi mi? - Haberler

Benzine motorine zam geldi mi merak ediliyor. Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki, Benzin ve motorine zam gelecek mi? Benzin zammı ne zaman? Benzine zam gelecek mi? Mazota zam geldi mi? Motorine zam geldi mi? İşte detaylar...

BENZİNE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam gelmesi bekleniyor. Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24,29, motorin ise 23,46 liradan satılacak.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

27.05.2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 24,29 LİRADAN SATILACAK

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 24,29, motorin ise 23,46 liradan satılacak.

LPG'YE 37 KURUŞ ZAM GELDİ

Dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam geldi. 37 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı. Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI

26.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 22,85 TL

Gazyağı TL/lt: 21,91 TL

Motorin TL/lt: 22,03 TL

TL/lt: 22,03 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,68 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,90 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.32 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.24 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.19 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 112,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 111,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla azalması etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 532 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.

AB ülkeleri liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentilerine yönelik açıklamalar da arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün yaptığı açıklamada, konseyin 30 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki toplantısına kadar petrol tedarikinin durdurulması konusunda bir anlaşmaya varılacağına emin olduğunu söyledi.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti. Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 tedbirleri fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay başta olmak üzere nüfusu yoğun, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki kısıtlamalar, ekonomi üzerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,59 ile 111,78 dolar aralığının direnç, 111,20 ile 111 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 26 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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