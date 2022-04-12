Benzine ve Motorine indirim var mı? SON DAKİKA! Motorine indirim gelecek mi? Benzine ve Motorine indirim haberi var mı? Güncel mazot fiyatları! - Haberler

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Benzine ve Motorine indirim var mı? SON DAKİKA! Motorine indirim gelecek mi? Benzine ve Motorine indirim haberi var mı? Güncel mazot fiyatları!

Haberler.com - Gündem
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Benzine ve Motorine indirim var mı? SON DAKİKA! Motorine indirim gelecek mi? Benzine ve Motorine indirim haberi var mı? Güncel mazot fiyatları!

Brent petrolün varilinin 98 dolara kadar düşmesinden sonra Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Peki, Benzine ve Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Benzine ve Motorine indirim haberi var mı? Motorine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı? Mazota indirim geldi mi? İşte detaylar...

Motorine indirim var mı? Motorine indirim geldi mi? Brent petrolün varilinin 98 dolara kadar düşmesinden sonra Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Peki, Benzine ve Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Benzine ve Motorine indirim haberi var mı? Motorine indirim geldi mi? Benzine indirim var mı? Mazota indirim geldi mi? İşte detaylar...

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim geldi. Buna göre; motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,24 liradan 20,2 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 21,24 liradan 20,2 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Öte yandan, dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre, Mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem

Akaryakıt, Motorin, Benzin, Gündem, Ekonomi, Haberler

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