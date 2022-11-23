Benzine ve Motorine indirim var mı? BU GECE Benzine ve Motorine indirim gelecek mi? Benzinde indirim ne zaman? Akaryakıta indirim!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri Benzine, Motorine, Mazota indirim var mı? Merak ediyor. Peki, Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim gelecek mi? İşte, Benzinde indirim ne kadar yanıtı ve akaryakıta indirim detayları haberimizde...

Benzine, Motorine indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri Benzine, Motorine, Mazota indirim var mı? Merak ediyor. Peki, Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim gelecek mi? İşte, Benzinde indirim ne kadar yanıtı ve akaryakıta indirim detayları haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,16 lira indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20,03 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 23 Kasım 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: