Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıtta araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 77 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki, Benzine ve motorine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi, bekleniyor mu?

Benzine ve motorine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi, bekleniyor mu?

Vergi artışları, petrol fiyatları ve dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Peş peşe gelen zamların ardından hem benzin 35 lirayı, motorin ise 38 lirayı aştı. Ancak son dönemde düşüş gösteren brent petrolün varil fiyatı 77 dolar seviyesine gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki, Benzine ve motorine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi, bekleniyor mu?

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Dolar kuru 29 lirayı zorlarken, brent petrol fiyatları ise dip yapmış durumda. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmezse akaryakıta önümüzdeki günlerde indirim gelmesi bekleniyor. Dün 81,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugünde 77 dolar seviyelerinde seyrediyor. Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere göre belirleniyor.