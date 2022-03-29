Benzine ve Motorine indirim gelecek mi? 29 - 30 Mart Benzin indirim var mı, Motorin indirim var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzine ve Motorine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? Petrol fiyatları, Şangay'daki kapsamlı koronavirüs kısıtlamaları sonrası düştü. Bu gelişmenin ardından araç sahipleri Benzine ve Motorine indirim gelecek mi? Mazota indirim gelecek mi? Motorin indirim var mı? Benzin indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Çin, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana en kapsamlı kısıtmaları bugün Şangay kentinde uygulamaya başladı. Kentin kentinin doğu yakası 1 Nisan'a dek karantinaya girdi, batı yakası ise 1-5 Nisan arası karantinaya girecek. Çin'in Şangay ile ilgili kararı sonrası talebin azalacağına yönelik kaygılar nedeniyle petrol fiyatları düştü.

Brent petrolün varil fiyatı 4,5 dolardan fazla düşerek 115,80 dolara geriledi.

Buna rağmen petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yaşanan artış nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 80 artmış durumda.

SPI Varlık Yönetimi Yönetici Ortağı Stephen Innes, yatırımcıların Çin'in "sıfır Covid" politikasının etkilerinden endişelendiğini, bunun petrol fiyatlarında etkili olduğunu söyledi.

Innes, tedarik zincirlerindeki hareketliliğin ve talepteki düşüşün devamını beklediklerini belirterek, "Bu sadece buzdağının görünen ucu olabilir" dedi.

Önemli bir finans ve imalat merkezi

25 milyon nüfuslu Şangay, önemli bir finans ve imalat merkezi.

Kentte koronavirüs vakaları yaklaşık bir aydır artıyor. Yetkililer ise ekonomik istikrarsızlık yaratabileceği endişesiyle kentte kısıtlamalara gidilmesine uzun süre direnmişti.

İki aşamalı uygulanacak ve dokuz gün sürecek kısıtlamalar süresince şehirde toplu koronavirüs testleri yapılmaya devam edilecek.

Kısıtlamaların iki aşamada uygulanmasının amacı ise şehrin yarısının açık tutularak ekonomik zararın en aza indirilmesinin hedeflenmesi.

Şangay'da dokuz gün boyunca toplu taşıma araçları çalışmayacak, şirketler ve fabrikalar ise faaliyetlerini durduracak ya da çalışanlarının uzaktan çalışmalarını isteyecek.

Şangay'daki Disney Tatil Köyü de geçen hafta Çin'deki "pandemi koşullarını" gerekçe göstererek tesisi kapatacağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından araç sahipleri Akaryakıta indirim var mı? Benzine ve mazota indirim gelecek mi? sorularına yanıt aramaya başladı. 29 Mart tarihi itibariyla henüz akaryakıta indirim geldiği yönünde bir haber bulunmamaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI

29.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,80 TL

Gazyağı TL/lt: 22,09 TL

Motorin TL/lt: 23,62 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,67 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,58 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,52 TL

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 29 Mart 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 29 Mart 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 29 Mart 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKIT SON ZAM HABERİ

Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan brent petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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