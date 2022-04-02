Benzine ve Motorine indirim geldi mi? SON DAKİKA! Benzine ve motorine indirim var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları!
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Türkiye'de motorinin pompa fiyatında çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimlerin ardından benzin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Peki, Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Benzine ve motorine indirim var mı? Benzine indirim mi geldi? Motorine indirim mi geldi? Benzine ve mazota indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları!
Benzine ve Motorine indirim mi geldi? Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 104 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Peki, Peki, Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Benzine ve motorine indirim var mı? Benzine indirim mi geldi? Motorine indirim mi geldi? Benzine ve mazota indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...
Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi. Buna göre; benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.
Bu indirimlerin ardından benzinde de aynı beklenti oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022