Benzine ve Motorine indirim geldi mi? SON DAKİKA! Benzine ve motorine indirim var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzine ve Motorine indirim mi geldi? Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 104 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Peki, Peki, Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Benzine ve motorine indirim var mı? Benzine indirim mi geldi? Motorine indirim mi geldi? Benzine ve mazota indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi. Buna göre; benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞMUŞTU

Bu indirimlerin ardından benzinde de aynı beklenti oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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