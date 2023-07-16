Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV tutarlarındaki artış, bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın oldu. Bunun ardından güncel akaryakıt fiyatları merak edildi. Peki, Benzine ve Mazota zam mı geldi? 16 Temmuz 2023 Akaryakıt ürünlerine (benzin, mazot, LPG, motorin) zam mı geldi, kaç TL ÖTV zammı yapıldı? İşte yeni fiyatlar...

Benzine zam mı geldi? Motorine zam mı geldi? LPG'ye zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV tutarlarındaki artış, bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın oldu. Peki, Benzine ve Mazota zam mı geldi? 16 Temmuz 2023 Akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı mı geldi, kaç TL ÖTV zammı yapıldı? İşte detaylar...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV tutarlarındaki artış, bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın oldu. Kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır" denildi.

Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştür.

Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır."

BENZİNE VE MOTORİNE NE KADAR ÖTV ZAMMI GELDİ 2023?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile akaryakıtta ÖTV tutarına litre başı 5 TL zam geldi: