Dolar kurunun artmasıyla birlikte vatandaşlar benzin, mazot, motorin ve LGP'ye zam gelecek mi merak ediyor. Peki, Benzin ve mazota zam var mı, indirim mi var 2023? Mazota zam mı indirim mi gelecek? Benzine zam mı geliyor indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? LPG güncel fiyatları ne kadar? Güncel benzin ve mazot fiyatları kaç TL? Benzine ve mazota yeni zam mı geldi? 16-17 Ocak 2023 Mazota yeni zam var mı, ne zaman? Benzin, Motorin ve LPG'ye zam olacak mı, kaç TL? İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor Benzine ve mazota yeni zam mı geldi? 16-17 Ocak 2023 Mazota yeni zam var mı, ne zaman? Benzin, Motorin ve LPG'ye zam olacak mı, kaç TL? Peki, Benzin ve mazota zam var mı, indirim mi var 2023? Mazota zam mı indirim mi gelecek? Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim mi gelir zam mı?

BENZİNE YENİ ZAM VAR MI 2023?

24 Şubat itibarıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşının brent petrol fiyatlarındaki etkisi sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 2 kuruştan satılacak.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

17 Ocak Salı gününden itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Öte yandan yarından itibaren pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 2 kuruştan, Ankara'da ise 19 lira 27 kuruştan satılacak.

İstanbul yeni benzin litre fiyatı : 19 lira 2 kuruş

Ankara yeni benzin litre fiyatı : 19 lira 27 kuruş

İzmir benzin litre fiyatı : 19 lira 8 kuruş (geçen haftaki fiyat)

MAZOTA İNDİRİM Mİ VAR ZAM MI VAR?

Mazota herhangi bir zam ve indirim gelmedi. Benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.