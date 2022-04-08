Benzine ve Mazota indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? Benzine ve mazota indirim haberi var mı? Güncel benzin ve mazot fiyatları!

Mazota indirim var mı? Petrol fiyatları, Şangay'daki kapsamlı koronavirüs kısıtlamaları sonrası düştü. Bu gelişmenin ardından araç sahipleri Akaryakıta indirim var mı? Benzine ve mazota indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

8 Nisan itibariyla benzine zam açıklaması veya haberi bulunmaktadır. Benzine zam gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

PETROL FİYATLARI

Dün 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,86 dolardan alıcı buldu.

Hafta başında 109 dolara kadar tırmanan fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklamasının ardından düşüşe geçti.

IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtti.

Son olarak Japonya acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacağını duyurdu. Japonya daha önce yaklaşık dört günlük iç tüketime eşdeğer olan 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunma taahhüdünde bulunmuştu.

Petrol rezervlerinin bir kısmının kullanıma açılacağı haberlerinin ardından, Rusya'ya karşı alınan ambargo kararlarıyla halihazırda arz sıkıntısının yaşandığı uluslararası piyasalarda bir miktar rahatlama görülmesiyle fiyatlar geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI

08.04.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,00 TL

Gazyağı TL/lt: 19,80 TL

Motorin TL/lt: 21,22 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 21,26 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 15,96 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,38 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.86 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.64 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.88 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.77 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.89 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.71 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 8 Nisan 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, Mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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