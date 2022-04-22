Benzine ve Mazota indirim gelecek mi? 22 Nisan Mazota indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve mazot fiyatları!

Mazota indirim gelecek mi? Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,8 dolar seviyesinde tamamladı. Son günlerde düşüş gösteren petrol fiyatlarının ardından araç sahiplerinden akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Peki, Mazota indirim gelecek mi? Benzine indirim gelecek mi? Mazota indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve mazot fiyatları haberimizde...

MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?

22 Nisan itibariyla henüz akaryakıta zam yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta zam gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,8 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 108,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya karşı petrol ve doğal gaz ambargosunu "er ya da geç" uygulayacağından emin olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Baltık ülkeleri ziyaretinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar durduracağını ifade etti.

Libya'da sekteye uğrayan petrol üretimi ve ihracatı da piyasalardaki arz endişelerini artırıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahaları ile doğusundaki Zeytuna ve Brega limanlarında mücbir sebep bildirerek üretim ve ihracatı durdurmuştu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, dün sosyal medya hesabından yayınlanan konuşmasında, ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların kapatılmasının maliyetinin günlük 60 milyon dolar olduğunu söyledi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine yaşanan düşüş de ülkede talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların yükselişini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 8 milyon azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon artacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil azaldı.

Öte yandan, Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov dün yaptığı açıklamada, geçen ay fırtınada hasar gördüğü için petrol sevkiyatının durduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Karadeniz terminalinin bu hafta tam kapasiteye dönebileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu gelişmenin piyasalardaki Libya kaynaklı arz endişelerini hafifleteceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 108,67 ile 109,42 dolar aralığının direnç, 107,92 ile 107,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI

22.04.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,00 TL

Gazyağı TL/lt: 21,02 TL

Motorin TL/lt: 22,00 TL

TL/lt: 22,00 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,05 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,14 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,40 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.86 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.64 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.88 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.66 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.77 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.89 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.71 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 22 Nisan 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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