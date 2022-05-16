Benzine ve LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bugün benzine zam var mı, ne zaman gelecek? LPG zam ne zaman? LPG zammı ne zaman gelecek? - Haberler

Benzine zam geldi mi? LPG zam geldi mi araç sürücüleri tarafından zam beklentisi nedeniyle araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre zammın detayları belli oldu. Peki, Benzin ve LPG zam geldi mi? Benzine zam var mı, Benzine zam ne zaman gelecek? LPG zam ne zaman? LPG zammı ne zaman gelecek? Akaryakıta zam geldi mi? Benzin zammı ne zaman merak ediliyor. İşte Benzin ve LPG zam detayları!

BENZİN VE LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıta bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek. Fiyat artışının ardından benzinin litresi 23 lira sınırına dayanacak, LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

BENZİN 23 LİRA SINIRINA DAYANACAK

Bu hafta içi gerçekleşmesi planlanan zamla benzinin litresi 23 lira sınırına dayanacak, LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

BENZİN VE LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 21 lira 12 kuruştan satılan benzinin litresi 22 lira 80 kuruş olacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 21 lira 24 kuruştan 22 lira 92 kuruşa çıkacak.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 93 kuruştan 11 lira 33 kuruşa yükselecek. LPG'nin litresi Ankara'da 10 lira 98 kuruştan 11 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 76 kuruştan 11 lira 16 kuruşa çıkacak.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 16 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durdurdu. Bu nedenle güncel fiyat değişimini açıklayan bir kurum kalmadı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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