Vatandaşlar tarafından merakla beklenen benzin fiyatlarındaki indirim haberi geldi. Benzine ne kadar indirim geldi merak konusu oldu. Peki, Benzine ne kadar indirim geldi? Benzine indirim geldi mi, ne zaman? İşte detaylar...

Benzine ne kadar indirim geldi araştırılan konular arasında yer alıyor. Benzine peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim haberi gündeme geldi. Akaryakıta indirim geldi mi merak konusu oldu. Arama motorlarında güncel akaryakıt fiyatları sorgulatılıyor. Peki, Benzine ne kadar indirim geldi? GÜNCEL BENZİN FİYATI! Benzine indirim geldi mi, ne zaman? Detaylar haberimizde...

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Son dönemde art arda zam uygulanan akaryakıta bu kez indirim geldi. Benzin bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa düştü.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI!

Bu gece itibarıyla (27 Eylül Çarşamba) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 94 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa, İzmir'de 37 lira 36 kuruşa, Ankara'da ise 37 lira 26 kuruşa düştü. Motorinin fiyatı ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.