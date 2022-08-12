Benzine Motorine zam var mı? SON DAKİKA! Benzine zam gelecek mi? Motorine zam gelecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Peki, Benzine zam gelecek mi? Motorine zam var mı? Yakıta zam var mı?

Benzine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Peki, Benzine zam gelecek mi? Motorine zam var mı? Yakıta zam var mı? İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARI

12.08.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,05 TL

Gazyağı TL/lt: 21,89 TL

Motorin TL/lt: 23,17 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,22 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,12 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,43 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.30 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.02 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.07 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.16 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 12 Ağustos 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN