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Benzine motorine zam var mı? BU GECE benzine motorine zam gelecek mi? 17-18 Ocak Benzin motorin zammı ne kadar, kaç TL?

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Benzine motorine zam var mı? BU GECE benzine motorine zam gelecek mi? 17-18 Ocak Benzin motorin zammı ne kadar, kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki Benzine motorine zam var mı? Benzine motorine zam gelecek mi? Benzin motorin zammı ne zaman, kaç kuruş zam gelecek? İşte Benzin ve motorine gelecek zam detayları!

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 5 kuruş zam gelmesi bekleniyorBu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 5 kuruş zam gelmesi bekleniyor
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Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyorBu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Benzine motorine zam var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki Benzine motorine zam var mı? Benzine motorine zam gelecek mi? Benzin motorin zammı ne zaman, kaç kuruş zam gelecek? İşte Benzin ve motorine gelecek zam detayları haberimizde...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 5 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 12 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 34 kuruşa yükselecek.

18 Ocak Çarşamba gününden itibaren motorine 1 lira 5 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23 lira 12 kuruşa, Ankara'da 23 lira 34 kuruşa ve İzmir'de ise 23 lira 46 kuruşa yükselecek.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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