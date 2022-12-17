Benzine motorine zam mı geldi? Akaryakıta zam var mı? Motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine zam geldi. Araç sahipleri Benzine motorine zam mı geldi? Akaryakıta zam var mı? Motorine zam var mı? Merak ediyorlardı. İşte, Güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıta zam var mı? Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine zam geldi. Araç sahipleri Benzine motorine zam mı geldi? Akaryakıta zam var mı? Motorine zam var mı? Merak ediyorlardı. İşte, Güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 1 lira 8 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 23 lirayı aştı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 80 kuruşa, Ankara'da 23 liraya, İzmir'de ise 23 lira 6 kuruşa çıktı.
23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta ise benzine 1 lira 8 kuruş zam gelmişti.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.