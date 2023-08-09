Petrol fiyatlarının 86 dolara yükselmesi ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesinin ardından akaryakıta kallavi bir zam geleceği iddia edildi. Peki, Benzine, motorine zam gelecek mi? Akaryakıta zam bekleniyor mu, ne kadar zam yapılacak? Akaryakıt zamları iddiası gerçek mi?

Benzine, motorine zam gelecek mi? Sorusu, özellikle son günlerde sosyal medya üzerinde yer almakta olan iddialar nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu hafta benzine 3, motorine 4 lira birden zam geleceği öne sürülürken konu hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Benzine, motorine zam gelecek mi? Akaryakıta zam bekleniyor mu, ne kadar zam yapılacak? Akaryakıt zamları iddiası gerçek mi?

BENZİNE, MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Brent petrolün 86 dolar yükselerek son 4 ayın zirvesine çıkması ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesi sonrası akaryakıtta yeni zam konuşulmaya başlandı. Konu sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 TL zam geliyor" paylaşımları yaptı. Ancak bu konuda sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi.

ZAM GELİRSE FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Eğer zam gerçekleşirse İstanbul'da benzinin litresi 39 lirayı, motorinin litresi ise 40 lirayı aşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.