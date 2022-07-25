Benzine motorine indirim var mı? Mazotta indirim var mı? Benzine indirim var mı? 26 Temmuz yakıta indirim gelecek mi?

Benzine indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Motorine indirim var mı? Mazotta indirim var mı? Benzine indirim var mı? 26 Temmuz yakıta indirim gelecek mi? araç sahipleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Mazotta indirim var mı yanıtı haberimizde...

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim bekleniyor.

ZAMLARIN ARDINDAN BU KEZ BÜYÜK BİR İNDİRİM YOLDA

Günlerdir art arda gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu kez büyük bir indirim geliyor. 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,51 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

25.07.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 22,72 TL

Gazyağı TL/lt: 23,06 TL

Motorin TL/lt: 25,38 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 25,43 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,58 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,01 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.78 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.77 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.89 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.86 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,41 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 97,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararına odaklandı.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ekonomilerde durgunluk emarelerinin belirginleşmeye başladığını gösterirken, faiz oranlarında öngörülen artışın küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı beklentisi fiyatları baskılıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerinden Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da ekonomik aktiviteye ilişkin korkuları canlı tutuyor ve petrol piyasalarındaki talep endişelerini destekliyor.

Arz tarafında, geçen hafta Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) 3 aylık aranın ardından bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurması olumlu etki yarattı.

NOC bu kapsamda iki hafta içinde yaklaşık günlük 1,2 milyon varillik üretimi tekrar piyasaya sunmayı planlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,77 ile 98,18 dolar aralığının direnç, 97,36 ile 96,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 25 Temmuz 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.