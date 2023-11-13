Benzine motorine indirim var mı? 13-14 Kasım akaryakıta indirim gelecek mi?

Brent petrolün fiyatı son bir haftada 87 dolardan 81,43 dolara kadar geriledi. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu. Bu kapsamda araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Buna göre motorine hafta başında indirim bekleniyor. Peki, Benzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı? Akaryakıta indirim ne zaman? Detaylar haberimizde..

Benzine motorine indirim var mı? Brent petrolün fiyatı son bir haftada 87 dolardan 81,43 dolara kadar geriledi. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu. Bu kapsamda araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Buna göre motorine hafta başında indirim bekleniyor. Peki, Benzine indirim gelecek mi, motorine indirim var mı? Akaryakıta indirim ne zaman? Akaryakıt fiyatları hakkında detaylar...

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuştu. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; pazartesi günü motorinin litre fiyatına 1,50 TL indirim geliyor.

FİYAT GÖSTERGELERİ YİNE DEĞİŞECEK

Motorindeki indirimin miktarı litre başına 1,5 TL civarında olacak. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 36-37 TL aralığına gerileyecek.

EKİM AYINDA PEŞ PEŞE İNDİRİMLER

Öte yandan ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı. Pompaya yansıyan indirimle motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 38-38,50 TL aralığına gerilemişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,54 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 38,06 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 38,11 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,87 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,18 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.