Benzine Motorine indirim geldi! SON DAKİKA! Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? Benzin indirimi!
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte indirim geldi. Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? Benzin ne kadar oldu merak ediliyordu. Benzin indirimi! Motorin indirimi detayları!
Benzine Motorine indirim! Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte indirim geldi. Benzine indirim var mı? Motorine indirim var mı? Benzin ne kadar oldu merak ediliyordu. Benzin indirimi! Motorin indirimi detayları haberimizde...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamların ardından bu kez çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü. İndirimin ardından benzin 18 lira seviyelerine, motorin ise 24 lira seviyelerine geriledi.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,62'ye, Ankara'da 18,75'e, İzmir'de 18,74'e geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,51'e, Ankara'da 24,62'ye, İzmir'de ise 24,65'e indi.
18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü ise benzine 1 lira 4 kuruş indirim gelmişti.
3.09.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 18,65 TL
- Gazyağı TL/lt: 23,32 TL
- Motorin TL/lt: 24,46 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 24,51 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,02 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 14,77 TL
Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)
- Ankara LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT
- İzmir LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT
- Bursa LPG fiyatı: 11.07 TL/ LT
- Antalya LPG fiyatı: 11.20 TL/ LT
- Konya LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT
- Adana LPG fiyatı: 11.16 TL/ LT
Türkiye Petrolleri 3 Eylül 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız
Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.