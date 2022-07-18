Benzine indirim var mı? Mazota indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine, Mazota indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? Benzin indirimi ne zaman? İşte detaylar...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

BU KEZ ZAM DEĞİL İNDİRİM YOLDA

Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu kez büyük bir indirim yolda. 19 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 96 kuruşluk indirim bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 67 kuruştan 22 lira 71 kuruşa gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

18.07.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 23,67 TL

Gazyağı TL/lt: 23,06 TL

Motorin TL/lt: 25,38 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 25,43 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,03 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,86 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.78 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.77 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.89 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.03 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.86 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 102,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 102,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.

Geçen hafta enflasyon verisinin ardından 109,3 ile son 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi, yeni haftaya 107,9'dan başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman, ülkesinin daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını belirtti.

Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 1 milyon varilden fazla artırarak günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim açıklamadı. Ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman mayısta yaptığı açıklamada bu hedef için 2027 başını işaret etmişti.

Öte yandan, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar ile artan resesyon endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 103,12 ile 104,45 dolar aralığının direnç, 101,79 ile 100,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 18 Temmuz 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.