Son dönemde artan benzin fiyatlarına ilişkin indirim beklentileri gündemde. Fiyatların ne yönde değişeceği merak konusu. Benzine gelecek indirim araştırılmaktadır. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine ne kadar indirim gelecek? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık artışla faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından dolar gerilemeye başlamıştı. Benzine indirim var mı sorusu araştırılmaya başlandı. Benzine ne kadar indirim gelecek merak konusu oldu. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine ne kadar indirim gelecek? Detaylar haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Merkez'in faiz kararıyla dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıta beklenen indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 99 kuruş düşecek. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 79 kuruşa gerileyecek. Ankara'da 37 lira 35 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 45 kuruşa inecek.

FİYAT 3 AYDA 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 LİRA YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar