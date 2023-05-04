Akaryakıta son dönemde gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. Motorine gelen indirim haberlerinden sonra Benzin fiyatları gündeme geldi. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? 4 Mayıs güncel benzin fiyatları!

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? 4 Mayıs güncel benzin fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

5 Mayıs'tan itibaren de yine motorinde 49 kuruş, benzine ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litresi şu anda İstanbul'da 18 lira 46 kuruş, Ankara'da 18 lira 82 kuruş, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruştan satılıyor. İstanbul'da bir litre benzin fiyatı ise 20.35 TL'den satışa sunuluyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıta son dönemde gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 30 kuruş düştü. İndirimin ardından motorin İstanbul'da 18 lira 46 kuruşa, Ankara'da 18 lira 82 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruşa geriledi.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 18 lira 46 kuruş, Ankara'da 18 lira 82 kuruş, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruşa indi.