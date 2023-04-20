Brent petrol fiyatlarında düşüş sonrası 21 Nisan itibarıyla benzin grubu için Benzine indirim var mı? soruları merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? 20 Nisan 2023 Güncel benzin fiyatları!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle vatandaşar arama motorları üzerinde Benzine indirim var mı? Sorusuna yanıt arıyor. Bu haberimizde merak edenler için Benzine indirim var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? 20 Nisan 2023 Güncel benzin fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Araç sahipleri gelişmeleri yakından takip ederken gelen son bilgiye göre; 21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorinde ise 91 kuruşluk indirime gidilecek. Böylece vatandaşlar tarafından merakla beklenen benzine indirim gelecek.

20 NİSAN 2023 GÜNCEL BENZİN FİYATLARI!

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.