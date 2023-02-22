Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar indirim gelecek? Araç sahipleri dikkat!

Geçen hafta gelen zamların ardından bu kez de 23 Şubat'tan itibaren tekrar fiyat değişikliğine gidilmesi ile Benzine indirim var mı? Sorusu merak edildi. Birçok kişi Benzine indirim var mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar indirim gelecek?

Benzine indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine indirim var mı? Sorusu bu nedenle gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor. Son olarak 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam yapılmıştı. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar indirim gelecek?

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

23 Şubat'tan itibaren ise benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,29 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,94 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.