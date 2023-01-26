Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken araç sahipleri tarafından Benzine indirim var mı? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde Benzine indirim gelecek mi? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? 26 Ocak güncel benzin fiyatları!

Benzine indirim var mı? Sorusu, benzinli araç sahipleri başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? 26 Ocak güncel benzin fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

27 Ocak cuma gününden itibaren benzin ve motorine 60'ar kuruş indirim beklenirken, indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21 lira 11 kuruş, motorin ise 23 lira 48 kuruştan satılacak. 27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.