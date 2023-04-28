Benzin fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Araç sahipleri, benzine indirim var mı sorusunu araştırıyor. Benzin ve motorin güncel fiyatları haberimizde yer alıyor. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ve motorin güncel fiyatları!

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları tekrar değişikliğe uğruyor. Bu sefer benzine indirim, motorine ise zam geliyor. Benzine indirim var mı, kaç TL olduğu merak ediliyor. Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları! (28 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları) Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Bu gece yarısından itibaren benzine 90 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 35 kuruş, Ankara'da 20 lira 70 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 66 kuruştan satılacak. 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 35 kuruş, Ankara'da 20 lira 70 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 66 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.