Benzin fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Araç sahipleri, benzine indirim var mı sorusunu araştırıyor. Benzin ve motorin güncel fiyatları haberimizde yer alıyor. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ve motorin güncel fiyatları!

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları tekrar değişikliğe uğruyor. Bu sefer benzine indirim, motorine ise zam geliyor. Benzine indirim var mı, kaç TL olduğu merak ediliyor. Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları! (20 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları) Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarında düşüş sonrası 21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Araç sahipleri gelişmeleri yakından takip ederken gelen son bilgiye göre; 21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorinde ise 91 kuruşluk indirime gidilecek.