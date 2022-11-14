Benzin fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Araç sahipleri, benzine indirim var mı sorusunu araştırıyor. Benzin ve motorin güncel fiyatları haberimizde yer alıyor. Peki, Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları!

Benzine indirim var mı? sorusu merak ediliyor. Petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları tekrar değişikliğe uğruyor. Bu sefer benzine indirim, motorine ise zam geliyor. Benzine indirim var mı, kaç TL olduğu merak ediliyor. Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları! ( 14 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları)

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda 15 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 56 kuruş indirim bekleniyor. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,77 TL'ye, Ankara'da 24,90 TL'ye, İzmir'de 24,93 TL'ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.