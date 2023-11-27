BENZİNE İNDİRİM VAR MI? 27-28 Kasım akaryakıt fiyatları! Mazot, LPG, Benzine zam geliyor mu?

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi ve benzine indirim var mı sorgulanıyor. 27-28 Kasım akaryakıt fiyatları ve mazota zam var mı, benzin fiyatları ne kadar olduğu araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Güncel benzin ve motorin fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 27-28 Kasım akaryakıt fiyatları! Mazot, LPG, Benzine zam geliyor mu? Benzine indirim var mı?

Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu ve mazota zam var mı merak ediliyor. Benzin fiyatı ne kadar oldu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Benzine indirim geldi mi ve benzin kaç TL, ne kadar olduğu gündeme geliyor.27-28 Kasım akaryakıt fiyatları! Mazot, LPG, Benzine zam geliyor mu? Benzine zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,55 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 37,58 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,63 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,42 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,91 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 81,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,56 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yön arayışı devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı önce 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğü; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı. Hamas ve İsrail arasındaki uzlaşmayla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduran, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayan insani ara başladı. Bunun uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Brent petrolde teknik olarak 81,66 ile 82,15 dolar aralığının direnç, 81,17 ile 80,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.