Benzine indirim! SON DAKİKA! Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar oldu?

Benzine indirim! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine 50 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 23 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 38 kuruşa geriledi.

BENZİNE İNDİRİM NE KADAR GELDİ?

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 50 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından İstanbul'da benzinin litresi 22 lira 23 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22 lira 38 kuruşa geriledi.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 100,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 101,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

Bu gelişmeler doğal gaz yetersizliği nedeniyle Avrupa'da kış aylarında sanayi üretiminin aksayabileceği endişesini artırdı.

Uzmanlar, Rusya'nın doğal gaz vanalarını kısmasıyla tetiklenen yüksek doğal gaz fiyatlarının ise Avrupa'da talebin petrole kayabileceği ve arz darlığını daha da körükleyeceği endişelerine yol açtığını kaydetti.

Öte yandan, dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 101,93 ile 102,33 dolar aralığının direnç, 101,53 ile 101,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.