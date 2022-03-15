Benzine indirim ne zaman gelecek? Akaryakıta, mazota indirim var mı?

Benzine İndirim ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ekonomi haberleri arasında yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra enerji arzında yaşanması beklenen azalma, brent petrolü etkilemişti. Geçtiğimiz hafta 139,1 dolar seviyesini aşan brent petrol, akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemişti. Peki,benzine indirim var mı? Benzine indirim ne zaman gelecek?

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında sektör temsilcileri bir araya gelecek. 16 Mart Çarşamba günü yapılacak toplantıya, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) ve Petrol Sanayi Derneği (PETDER) temsilcileri katılacak. Yükselen fiyatların akaryakıt satışlarındaki düşüşe etkisinin değerlendirileceği toplantıda, maliyet ve fiyat baskısına karşı öneriler masaya yatırılacak.

Toplantıdan çıkan fikirlerin, EPDK yönetiminin de gündemine gelmesi, kurul toplantısında çözüm önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. EPDK'dan konuyla ilgili bir karar alınması halinde de akaryakıt satışında önümüzdeki döneme ait yol haritası belirlenmiş olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle rekor oranlarda artan ham petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinin de önümüzdeki döneme yönelik planlamalarda dikkate alınması bekleniyor.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta benzin ve mazot zamları iptal edilmişti. Ayrıca bazı kaynaklara göre yarın benzin ve motorine indirim yapılması bekleniyor. Fakat indirim hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dün akşam saatlerinde mazot fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 2 lira 38 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmayacağı ise akşam saatlerinden EPGİS tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından belli olacak.

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 53 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 63 kuruşa düşecek. Benzinin litre fiyatının da 19 TL seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği ifade edildi.

Brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 20,35 TL ve motorin fiyatı ise 22,80 TL'den satılıyor.

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