Geçtiğimiz günlerde benzin ve LPG'ye çifte indirim gelmişti. Bugün ve yarın ise Benzine yeni bir indirim gelmesi bekleniyor. Peki, Benzine indirim mi gelecek, ne zaman? 14-15 Temmuz Benzin, Motorin ve Akaryakıt ürünlerine indirim mi olacak? LPG'ye zam mı geliyor? Ayrıntılar sizlerle...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Benzine 1,55 TL indirim gelirken, LPG'ye 28 kuruş zam geldi. Yarından itibaren benzine 1,55 TL indirim gelecek. LPG'ye ise 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.