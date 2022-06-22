Benzine indirim mi geldi, ne kadar? 22-23 Haziran Benzin indirimi ne zaman? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları 2022!
- Güncelleme:
Brent petrol fiyatının düşmesiyle birlikte benzine bu kez indirim bekleniyor. Vatandaşlar benzine ve mazota kaç tl indirim gelecek merak ediyor. Peki, Benzine indirim mi geldi? 22-23 Haziran Benzin indirimi ne zaman? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG indirim geldi mi? Akaryakıt Güncel fiyatları 2022! Benzine kaç kuruş indirim geliyor? Mazota ne kadar indirim gelecek? Benzin ve mazot indirimi bu gece mi yarınki gece mi? Benzine kaç kuruş indirim geldi? İşte tüm detaylar...
Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 17.5 lira sınırına dayanmasıyla benzine geçtiğimiz haftalarda zam yapılmıştı. Bu gece ise benzine indirim geleceği konuşuldu. Peki, Benzin, Mazot ve Motorine indirim gelecek mi? 22-23 Haziran Benzin indirimi ne zaman? Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Güncel benzin fiyatları kaç liradır? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim gelecek?
23 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İstanbul:
- Benzin litre fiyatı : 27.51 TL
- Motorin (Mazot) litre fiyatı : 29.99 TL
- LPG litre fiyatı : 12.42 TL
Ankara:
- Benzin litre fiyatı : 27.61 TL
- Motorin (Mazot) litre fiyatı : 30.08 TL
- LPG litre fiyatı : 12.44 TL
İzmir:
- Benzin litre fiyatı : 27.61 TL
- Motorin (Mazot) litre fiyatı : 30.06 TL
- LPG litre fiyatı : 12.13 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.