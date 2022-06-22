Benzine indirim mi geldi, ne kadar? 22-23 Haziran Benzin indirimi ne zaman? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları 2022!

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 17.5 lira sınırına dayanmasıyla benzine geçtiğimiz haftalarda zam yapılmıştı. Bu gece ise benzine indirim geleceği konuşuldu. Peki, Benzin, Mazot ve Motorine indirim gelecek mi? 22-23 Haziran Benzin indirimi ne zaman? Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Güncel benzin fiyatları kaç liradır? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim gelecek?

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN? BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

23 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul:

Benzin litre fiyatı : 27.51 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı : 29.99 TL

LPG litre fiyatı : 12.42 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı : 27.61 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı : 30.08 TL

LPG litre fiyatı : 12.44 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı : 27.61 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı : 30.06 TL

LPG litre fiyatı : 12.13 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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