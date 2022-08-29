Benzine indirim mi geldi? 29-30 Ağustos Benzin indirimi ne kadar, kaç TL? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG indirim geldi mi?

Brent petrol fiyatının düşmesiyle birlikte benzin ve akaryakıt ürünlerine indirim geldi. Vatandaşlar benzine ve mazota kaç tl indirim gelecek merak ediyor. Peki, Benzine indirim mi geldi? 29-30 Ağustos Benzin indirimi ne zaman? Benzin, Mazot, Motorin ve LPG indirim geldi mi? Akaryakıt Güncel fiyatları 2022! Benzine kaç kuruş indirim geliyor? Mazota ne kadar indirim gelecek? Benzin ve mazot indirimi bu gece mi yarınki gece mi? Benzine kaç kuruş indirim geldi? İşte tüm detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzin, Mazot ve Motorine indirim gelecek mi? 29-30 Ağustos Benzin indirimi ne zaman? Benzine ve Motorine indirim geldi mi? Güncel benzin fiyatları kaç liradır? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim gelecek? Benzine indirim bu gece mi yapılacak? İşte bilgiler...

BENZİN İNDİRİMİ NE ZAMAN? BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Bu gece yarısından itibaren (30 Ağustos Salı) benzine 1,04 lira indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? (29-30 AĞUSTOS 2022)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine gelen art arda zamlar araç sahiplerinin keyfini kaçırırken, bu kez bir indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor. Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek.

30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,04 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 lira, Ankara'da ise 20,30 liraya kadar düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.